Komunální volby v Praze by na začátku září podle průzkumu volebních preferencí vyhrálo hnutí ANO s 23,3 procenta hlasů. Těsně za ním by skončilo hnutí STAN, které by volilo 22,6 procenta voličů. Do pražského zastupitelstva by se dostalo celkem sedm politických subjektů včetně vládní SPD s 5,4 procenta hlasů a Motoristů s pěti procenty, což je hranice potřebná pro získání mandátu v zastupitelstvu. Pětina voličů je stále nerozhodnutá, ukázal průzkum agentury Median pro server PrahaIN.cz.
Třetí koalice Spolu pro Prahu (ODS a TOP 09) by získala 13,9 procenta, Prahu sobě by volilo 12,9 procenta lidí, Piráti by dostali 10,8 procenta hlasů. Obě posledně jmenované strany oslovují spíše mladší věkové kategorie. ANO má výrazně vyšší podporu mezi staršími obyvateli Prahy.
„Solidní preference ANO jsou důsledkem toho, že hnutí, které vznikalo shora, postupně zakotvilo i v komunální politice. Vidíme to po celé republice, teď je to i v Praze. Je hegemonem na politické scéně a je vnímáno jako výtah ke společenské významnosti. To je pro část společnosti velmi důležité, díky tomu je ANO personálně silné už i lokálně,“ řekl ředitel Medianu Přemysl Čech. Naopak strany, které jsou celostátně v opozici, nesou podle Čecha zátěž současného vedení Prahy. „Výsledky jejich konání nejsou Pražany vnímány velmi kladně, stejně jako působení primátora. Hraje roli i jejich celostátní roztříštěnost a to, že jim chybí jasný lídr,“ dodal.
Podle Medianu chce k volbám určitě přijít 46 procent Pražanů, dalších 16 procent se k účasti spíše přiklání. Naopak 18 procent lidí uvádí, že se určitě nezúčastní, a dalších deset procent se voleb spíše nezúčastní. Desetina lidí je zatím nerozhodnutá. Průzkum se uskutečnil od 31. srpna do 3. září, zúčastnilo se ho 731 lidí.
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