Britským labouristům se letos zatím hodně vyplatil jeden krok – výměna premiéra. Keira Starmera, který stranu v průzkumech dovedl jasně pod 20 procent, nahradil Andy Burnham. A straně rázem narostla podpora zhruba o 10 procentních bodů. Už jen proto, že Burnhama lidé vnímají jako „svěží vítr“.

Němečtí křesťanští demokraté (CDU) teď zažívají podobné neúspěchy jako labouristé. Jejich lídr a kancléř Friedrich Merz je hluboce nepopulární. Špičky zdůrazňují, že výměna na nejvyšším postu není na pořadu dne, a sám Merz rezignaci vylučuje. Otázkou je, jestli loajalita jeho spolustraníků vydrží – CDU zaznamenala historické neúspěchy nejen v zemských volbách v někdejším východním Německu, ale dál se propadá i v celostátních průzkumech veřejného mínění. Krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) je před ní skoro o 10 procentních bodů.

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Co se dočtete dál

  • Proč v Německu, na rozdíl od Británie, výměna kancléře vládnoucí straně jen tak nepomůže.
  • Na co narážejí hlavní plány kancléře Merze a celé CDU.
  • Co je poslední možností, která by Merze mohla v křesle zachránit.

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