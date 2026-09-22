Všichni tak nějak víme, co je na sociálních sítích špatně. Ale někdy je dobré si to připomenout skrze konkrétní případ. Nejrůznější trollové, agresoři nebo jednoduše pitomci doslova vyšikanovali ze sítě X jednu z nejlepších českých politoložek Petru Guasti. A předvedli tak, že sítě jsou stále víc zhoubou myšlení a živnou půdou kmenového skřehotání.
Jak se to stalo? Guasti sdílela na pozadí voleb v německých spolkových zemích akademický pohled na rozdíl mezi extremismem a radikalismem. Zjednodušeně řečeno: AfD je pravicově extrémní, protože v jádru zpochybňuje pluralismus, konstruuje vše na nacionálním základě, oponenty považuje za nepřátele. Die Linke je „pouze“ levicově radikální, protože sice jde programově do krajností, ale v zásadě pluralismus nezpochybňuje. Rozdíl mezi „extremismem“ a „radikalismem“ je tedy ve vztahu k demokracii.
Co se dočtete dál
- O co v případu politoložky Petry Guasti šlo?
- Jaký je rozdíl mezi debatou a šikanou?
- Co se ve skutečnosti ze sítě X stalo?