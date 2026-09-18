Tak už i Evropská unie zakáže sociální sítě dětem do 13 let. Teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU Kids Act, který ve čtvrtek představila Evropská komise. EU se tím přidává k podobným opatřením, která zavedli už v Austrálii, Británii, Číně, Indii, Turecku a v několika jednotlivých státech Evropské unie.

A ano, hned tu skepsi v očích čtenáře vidím – bude se to obcházet, k ničemu to nebude, zbytečná regulace.

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Co se dočtete dál

  • Proč je dobré omezovat věk pro vstup na sociální sítě?
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