Doba, kdy Horst Fuchs, německá hvězda teleshoppingu, prodával z obrazovky domácnostem mixéry a žehličky, je už dávno pryč. Anebo tak úplně ne? V Česku se totiž začíná rozjíždět TikTok Shop, což je online tržiště, kde se samotní uživatelé stávají prodávajícími. Namísto telefonátu na infolinku nakoupí zákazník ještě snadněji – jen na jedno kliknutí.
Co se dočtete dál
- Jak funguje TikTok Shop.
- Kde je nejrozšířenější.
- Proč se do Česka může s jeho rozšířením dostat i závadné zboží a agresivní prodejní praktiky.