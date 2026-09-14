Doba, kdy Horst Fuchs, německá hvězda teleshoppingu, prodával z obrazovky domácnostem mixéry a žehličky, je už dávno pryč. Anebo tak úplně ne? V Česku se totiž začíná rozjíždět TikTok Shop, což je online tržiště, kde se samotní uživatelé stávají prodávajícími. Namísto telefonátu na infolinku nakoupí zákazník ještě snadněji – jen na jedno kliknutí.

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Co se dočtete dál

  • Jak funguje TikTok Shop.
  • Kde je nejrozšířenější.
  • Proč se do Česka může s jeho rozšířením dostat i závadné zboží a agresivní prodejní praktiky.

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