Spekulace končí. Evropská komise ve čtvrtek 17. září formálně představila návrh nařízení s pracovním názvem EU Kids Act, který má sjednotit pravidla pro ochranu dětí na internetu. I když návrh zakazuje přístup dětí do 13 let k sociálním sítím, hlavním principem nové legislativy má být změna jejich fungování. A dotkne se také online videoher

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Co se dočtete dál

  • Co přesně budou moci dělat děti pod 13 let a co se změní mezi 13. a 15. rokem.
  • Jak chce EU donutit sociální sítě, hry a chatboty změnit jejich fungování.
  • Proč bude největším praktickým problémem nové regulace ověřování věku.

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