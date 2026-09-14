Většina tuzemských rodičů se obává možného zneužití informací o svých dětech zveřejněných na internetu, přesto nadpoloviční většina z nich na sociální sítě pravidelně umisťuje jejich fotografie či videa. Ukazují to data z reprezentativního průzkumu, jejž nedávno uskutečnila mezi tisícovkou respondentů bezpečnostní společnost Avast. Ta patří do mezinárodní skupiny antivirových společností Gen Digital.
Tento rozpor mezi deklarovanými obavami a reálným chováním na síti ilustruje fenomén zvaný sharenting, tedy zakládání digitální stopy dětí jejich vlastními rodiči. To přitom může být v budoucnu – navíc s přihlédnutím k vývoji a dostupnosti AI nástrojů – problém. Informace, včetně fotek a videí, mohou být útočníky různými způsoby zneužity. A rodiče navíc zakládají širokou digitální stopu svým dětem dávno předtím, než si jejich potomci mohou svobodně zvolit, zdali o to vůbec stojí.
Co se dočtete dál
- Jaká rizika při sdílení fotek a videí dětí na sociálních sítích hrozí.
- Jakým způsobem mohou útočníci tento obsah zneužít i s pomocí umělé inteligence.
- Jaké jsou dosavadní zkušenosti se zneužíváním fotek a videí dětí na internetu v Česku a jak se v reakci na to nedávno změnila česká legislativa.