Svědci před porotou v Kalifornii odhalují predátorské chování holdingu Meta. Čtyři americké státy žalují společnost vedenou Markem Zuckerbergem kvůli tomu, že klamala veřejnost ohledně dopadu jejích platforem na zdraví mladých uživatelů.
Soudní spor, který začal v roce 2023 podáním žaloby ze strany koalice 23 států USA, má za sebou důležité svědecké výpovědi. Zásadní roli v případu hrají dvě osoby. Na žalované straně je to Mark Zuckerberg, který má nad holdingem de facto absolutní kontrolu. Proti němu stojí bývalý inženýr a specialista na bezpečnost Arturo Béjar, podle nějž bezpečí uživatelů nebylo prioritou.
Co se dočtete dál
- Proč je aktuální soudní spor pro Facebook a Instagram nebezpečnější než jiné.
- Jak Meta podle interních dokumentů mluvila o „závislosti“.
- Na čem firma staví svou obhajobu a proč dříve tento přístup neuspěl.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.