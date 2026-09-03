Umělá inteligence se prosazuje už čtvrtý rok, ale místo zpomalení a delšího čekání na novinky se stal pravý opak. Tento týden se představily nové špičkové modely Anthropicu, Fable 5.1 a Mythos 5.1, které opět posunuly schopnosti umělé inteligence, zejména u programování a práce s vědeckými daty.
Jen den nato ale přišla zpráva, která novinky dlouhodobě dominující žebříčkům kvality systémů umělé inteligence zastínila. Meta Marka Zuckerberga vydala novou verzi svého modelu Muse Spark 1.3 a Google představil Gemini 3.8 Flash. Oba tyto modely jsou mnohem levnější, přitom výkonem se na řádově dražší špičku dotáhly.
Co se dočtete dál
- Co dokáže nový model Muse Spark 1.3 od Mety v testech a jaký je v praxi.
- Kolik skutečně stojí provoz nejlepších AI systémů.
- Proč Google místo nového Gemini Pro vydává další levný model Flash.