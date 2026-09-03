Anthropic tento týden představil nové verze svých dvou nejlepších modelů umělé inteligence. Veřejnosti je určený Fable 5.1, vybraní partneři pak získají přístup k modelu Mythos 5.1, který má unikátní schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti či biologického výzkumu.
Anthropic má nový problém. Víc peněz mu přináší méně schopné AI modely, nejvýkonnější Fable firmy nechtějí
Americká AI laboratoř deklaruje výrazně lepší výsledky u vědeckých úloh, ale největší změnou má být úspornější provoz. Anthropic slibuje snížení nákladů na běh AI agentů až o polovinu. Příjemnou finanční pohádku ale rychle zkazil nezávislý test a nové zprávy o modelu Astra od OpenAI.
Co se dočtete dál
- V čem se nový model Fable 5.1 nejvíce zlepšil a kde bude benevolentnější.
- Proč jsou tvrzení o levnějším provozu Fable 5.1 zavádějící.
- Co OpenAI tvrdí o schopnostech modelu Astra při hledání dosud neznámých bezpečnostních chyb.