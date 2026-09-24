Meta minulý týden představila osobního asistenta jménem Muse. Má nám pomáhat s plány, má sám přicházet s návrhy, navrhnout večeři pro přátele atd. Múza. Kdysi básníkovi vnukla verš, mladým lásku, vládcům budoucnost. Občas se dostavila, občas ne. Teď ji máme ve stroji.

Starověké mezopotámské mýty vnímaly smysl a identitu člověka ve výrobě (podobně jako později Marx). Stvořili tedy bohové pokolení lidské a obtížili je námahou, kterou do té doby museli vykonávat sami a bohy tím osvobodili: „Pro volnost jejich stvořil (Marduk) pokolení lidské (…) (člověk) obtížen bude službou bohů a bohové si odpočinou.“ Nečekáme přesně to samé od strojů a strojového učení my lidé? Předat jim námahu, předat jim práci a výrobu a my, my budeme konečně svobodní a bude moct odpočívat.

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Co se dočtete dál

  • Jak přenesení výrobní námahy na stroje mění roli lidské poptávky a touhy?
  • Do jaké míry jsou lidské touhy naučené a jak je AI může formovat?
  • Co se stane, pokud stroje začnou nejen uspokojovat, ale i vytvářet touhy?

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