Hlasy volající po utlumení vývoje umělé inteligence sílí. Co teď? Máme zpomalit, nebo dál závodit bez pravidel?

Špatně je obojí. Jediná obhajitelná cesta je investovat do bezpečnosti, a to tolik, aby umělá inteligence mohla postupovat co nejrychleji. Zpomalení vývoje AI s sebou totiž přináší obrovské náklady, které navíc z nemalé části nesou ti nejchudší.

Středoškolákům v nigerijském státě Edo trvalo šest týdnů, aby se posunuli ve výuce o tolik, kolik jiným trvá rok a půl až dva roky. Pomohl jim AI tutor v odpoledním programu, který v roce 2024 v rámci studie otestovala Světová banka spolu s učiteli, kteří s nimi celou dobu pracovali. A to se bavíme o AI v roce 2024, která byla naprosto nesrovnatelná s tím, co je i v rámci základních balíčků dostupné dnes.

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Co se dočtete dál

  • Jaké konkrétní dopady by mělo zpomalení vývoje AI na vzdělání v chudých zemích?
  • Jaké jsou hlavní scénáře rizik při závodu bez pravidel?
  • Jaké konkrétní investice do bezpečnosti AI jsou nutné?

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