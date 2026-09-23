Syn proti vlastní matce, profesionální zápasník postupně proti šesti amatérům nebo bývalý mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček proti někdejšímu politikovi Miroslavu Sládkovi. I tak vypadá nabídka organizace G MMA, která se zařadila mezi pořadatele stále populárnějších bizarních zápasů. Souboje přenášené na sociálních sítích přitom často doprovázejí vulgarity, ponižování, agrese a násilí.
V sousedním Polsku už podobné zápasy začal stát regulovat. Jaká je situace v Česku?
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- V Polsku už se takzvané freak fights nevyhnuly regulacím. Jaká je situace v Česku.
- A co s tím plánují čeští politici dělat.