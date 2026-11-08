Andrej Babiš dnes korunu miluje natolik, že ji chce spolu se zbytkem koalice vetknout přímo do ústavy. Současně ale nemá rád vysoké úroky a každé jejich zvýšení si bere osobně. To poslední, o kterém Česká národní banka rozhodla ve čtvrtek, označil za absolutně skandální, odporující zdravému rozumu. Pomáhá to prý jen nenasytným bankám a poškozuje občany i firmy. To v sobě obsahuje nejméně tři paradoxy.
Prvním je, že zvýšení základní sazby ČNB nyní zaštiťuje guvernér Aleš Michl, který Babišovi dlouhá léta radil a od kterého má premiér i argument, že národní banka přece neovlivní ceny surovin včetně ropy.
Druhým paradoxem je fakt, že vyšší úročení koruny přímo pomáhá jádru jeho voličů.
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