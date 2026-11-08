Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se naplno pustil do bankovního sektoru. „Banky mě neskutečně iritují, vydělávají nejvíc z celého světa. A potom posílají 280 miliard dividend za hranice,“ uvedl ve čtvrtek na fóru Prague Security Dialogue. Jen několik hodin poté zaútočil ve videu i na Českou národní banku. V jeho hledáčku přitom nemusí zůstat podle informací HN jen finanční sektor. Český byznys s napětím vyhlíží začátek týdne, kdy se na koaliční radě budou řešit sektorové daně. Ve hře jsou vyšší odvody nejen pro banky, ale skloňují se také pojišťovny, energetika, mobilní operátoři, obchodní řetězce nebo obranný průmysl. 

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Co se dočtete dál

  • Jak moc koalice s uvalením sektorové daně na ziskové sektory spěchá.
  • Jaké varianty jsou ve hře.
  • Co by znamenalo, kdyby tak zásadní opatření přišlo na svět skrze pozměňovací návrh.
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