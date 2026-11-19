Česká republika se potýká s vysokými schodky veřejných financí a vláda hledá možnosti, jak snížit výdaje státu. Ve stejné době však připravuje změnu, která může přinést přesně opačný výsledek. Vymáhání dluhů na zdravotním a sociálním pojištění má ve větší míře převzít finanční správa. Podle dostupných propočtů přitom hrozí, že stát vybere méně peněz a současně zvýší náklady na svůj provoz. V konečném důsledku na takovou změnu mohou doplatit všichni daňoví poplatníci.
Z ekonomického pohledu je rozhodování o způsobu vymáhání poměrně jednoduché. Zásadním ukazatelem by měla být čistá vymožená částka, tedy kolik peněz se podaří získat po odečtení všech nákladů na jejich vymáhání. Důležitou roli hraje také čas. Pokud věřitel získá své peníze během jednoho roku, má to pro něj vyšší hodnotu, než když stejnou částku obdrží až za tři roky. Může je totiž dříve využít a vrátit do ekonomického oběhu.
Co se dočtete dál
- Kolik by finanční správa vybrala oproti současnému modelu se soudními exekutory?
- Jaké jsou odhadované roční a čtyřleté ztráty pro zdravotnictví?
- Kdo nese náklady vymáhání teď a kdo by je nesl po reformě?
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