Finanční správa jen do září uvalila zajišťovací příkazy v trojnásobném objemu než loni. Počet firem, které úřad podezírá z chystání daňového úniku, ale neroste a podle úřadu tak o nechvalně proslulé „zaklekávání“ nejde.
Finanční analytici se zaměřili na obory, kde se aktuálně podvádí na daních ve velkém a kde navzdory uvalení zajišťovacího příkazu není snadné daň vybrat. Jak zjistily HN, nástroj je teď velmi frekventovaný v případech pseudoagentur práce a platformových taxikářských flotil.
Co se dočtete dál
- Proč je už teď počet zajišťovacích příkazů na loňském trojnásobku.
- Kdy přestane být finanční správa za online taxikáři o krok pozadu.
- Jak se šidí na daních při zprostředkování pracovní síly.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace