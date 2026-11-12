Finanční správa jen do září uvalila zajišťovací příkazy v trojnásobném objemu než loni. Počet firem, které úřad podezírá z chystání daňového úniku, ale neroste a podle úřadu tak o nechvalně proslulé „zaklekávání“ nejde.

Finanční analytici se zaměřili na obory, kde se aktuálně podvádí na daních ve velkém a kde navzdory uvalení zajišťovacího příkazu není snadné daň vybrat. Jak zjistily HN, nástroj je teď velmi frekventovaný v případech pseudoagentur práce a platformových taxikářských flotil. 

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Co se dočtete dál

  • Proč je už teď počet zajišťovacích příkazů na loňském trojnásobku.
  • Kdy přestane být finanční správa za online taxikáři o krok pozadu.
  • Jak se šidí na daních při zprostředkování pracovní síly.
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