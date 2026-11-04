Někdejšího krále hazardu Leona Tsoukernika vyšetřuje policie kvůli podezření na rozsáhlé daňové podvody. Na případ už upozornila některá média, dosud však nebylo jasné, jakých konkrétních firem a daňových úniků se týká. HN nyní zjistily, že stopy vedou ke společnosti King’s Entertainment, kterou Tsoukernik dlouhá léta spoluvlastnil a řídil. Právě v jejích kasinech se podle zjištění finanční správy odehrávaly rozsáhlé manipulace s výhrami, jejichž cílem bylo snížit odvody státu.
Z účetních závěrek společnosti vyplývá, že ještě na konci loňského roku dlužila finančnímu úřadu 760 milionů korun. Firma se s úřadem dohodla na splácení a kvůli dluhu má obstavené některé nemovitosti. Případ teď šetří policie.
Co se dočtete dál
- Kolik se úřadu podařilo doměřit na dani z hazardu.
- Jak se dá zkrátit daň v regulovaném byznysu, který hlídají kamery a počítače.
- Je pravděpodobné, že se daň podaří vybrat? A co bude s pachateli dál?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace