Někdejšího krále hazardu Leona Tsoukernika vyšetřuje policie kvůli podezření na rozsáhlé daňové podvody. Na případ už upozornila některá média, dosud však nebylo jasné, jakých konkrétních firem a daňových úniků se týká. HN nyní zjistily, že stopy vedou ke společnosti King’s Entertainment, kterou Tsoukernik dlouhá léta spoluvlastnil a řídil. Právě v jejích kasinech se podle zjištění finanční správy odehrávaly rozsáhlé manipulace s výhrami, jejichž cílem bylo snížit odvody státu.

Z účetních závěrek společnosti vyplývá, že ještě na konci loňského roku dlužila finančnímu úřadu 760 milionů korun. Firma se s úřadem dohodla na splácení a kvůli dluhu má obstavené některé nemovitosti. Případ teď šetří policie.

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Co se dočtete dál

  • Kolik se úřadu podařilo doměřit na dani z hazardu.
  • Jak se dá zkrátit daň v regulovaném byznysu, který hlídají kamery a počítače.
  • Je pravděpodobné, že se daň podaří vybrat? A co bude s pachateli dál?
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