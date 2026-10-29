Predikční trhy jako Polymarket nebo Kalshi se vklínily mezi sázkové kanceláře a finanční trhy. Sází se zde prakticky na libovolnou událost, a čím více se sází, tím více aktuální kurz vypovídá o názoru veřejnosti. Zároveň se dá předpokládat, že je do něj započítáno více informací relevantních k odhadnutí výsledku dané události. Takže když o dané věci mnoho nevíte, můžete se inspirovat tímto „obecným názorem“. A když podle něj zainvestujete, také se pořádně spálit.
Tento typ trhů zažívá poslední dobou boom a s rostoucí velikostí na jeho predikční schopnosti stále více začaly spoléhat i akciové, devizové či další trhy. Někdy díky tomu zareagují lépe, někdy ale dostanou ránu, jako v případě brazilských prezidentských voleb. Jak známo, souboj Bolsonaro–Lula, který měl být jasnou záležitostí se šancemi 80:20, dopadl přesně naopak. A hráči na Polymarketu, ale i akciových trzích sčítali ztráty.
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Podstatně větší trhy zde spoléhaly na to, že menší predikční trh má pravděpodobnosti odhadnuté správně. Jenže ani on se nevyhne stádovému chování a nemusí mít ty nejlepší informace, zvláště když většina peněz jde typicky z vyspělých zemí a o reálné situaci v Brazílii nemusí vědět skoro nic. V tomto případě to vypadalo, že se příliš málo hráčů aspoň podívalo na předvolební průzkumy, které rozhodně nevyznívaly 80 na 20 a naopak předpovídaly velmi těsný souboj ve druhém kole voleb. Jinak řečeno, nabalování sázek neznamenalo více dodatečných informací.
Velký brazilský omyl neznamená, že jsou predikční trhy mimo, spíše vybízí k větší opatrnosti a zohledňování dalších informací, když se podle nich chceme rozhodovat. Další velkou prověrkou pro ně budou americké midterms volby, ve kterých výrazně favorizují demokraty. Vliv sice opět budou mít peníze gamblerů, ale zároveň tam bude daleko více hráčů s lokální informací, a to s obecně podstatně většími objemy. Predikce se navíc příliš neliší od volebních modelů založených na průzkumech a historických statistikách, takže riziko dalšího šoku je podstatně menší.
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