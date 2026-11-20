Apple tento týden zaznamenal vzácný výpadek svých cloudových služeb, ale málokdo si toho všiml. Miliony lidí se těšily na oficiální spuštění hry Grand Theft Auto VI, které přišlo dlouhých 13 let po předchozím dílu, a tak se soustředily spíše na stahování obřích herních souborů a aktualizací těsně před vydáním.
Tolik dat najednou internetem ještě nikdy neprotékalo. Tři hodiny před oficiálním vydáním hry zaznamenal národní propojovací bod NIX.CZ nový rekord: čtyři terabity za sekundu. Předchozí rekordní hodnoty byly tradičně spojené se sportovními přenosy.
Výrazný vliv potvrdil i Vodafone. „Start GTA VI se v české síti Vodafonu projevil velmi výrazně. Nejvýraznější špička přišla ve středu, kdy provoz vzrostl na určitých propojeních až na trojnásobek běžného dne,“ uvedl pro HN ředitel pro rozvoj sítě Vodafonu Ondřej Pecka.
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