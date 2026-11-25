Vydavatel nejúspěšnější videohry tohoto roku a nejspíše celé dekády oznámil první oficiální čísla o prodejích Grand Theft Auto VI a obratu, který akční střílečka vytvořila ke dni svého vydání. Další informace prozradilo Sony a analytické firmy. První dny po vydání doprovázely také kontroverze spojené s nespokojeností části fanoušků i problémy s konzolemi PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Co se dočtete dál
- Proč oficiální prodeje GTA VI nemusí odpovídat počtu lidí, kteří hru skutečně hrají.
- Kolik Rockstar zaplatil za hudbu a proč se mu vyplatí i drahé licence.
- Co může při dlouhém hraní ohrožovat PlayStation 5 a jak se problém řeší.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace