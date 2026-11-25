Hospodářské noviny letos poosmnácté vyhlásily vítěze soutěže Visa Nejlepší banka a pojišťovna. Pro rok 2026 ji opanovaly Česká spořitelna a Generali Česká pojišťovna, která skončila první mezi životními i neživotními pojišťovnami. ČS kromě hlavní soutěže zabodovala také v produktových kategoriích, kdy skončila první ve srovnání dlouhodobých investičních produktů (DIP) i bankovních investičních aplikací. Vítězové si převzali ocenění během středečního galavečera v pražském hotelu Fairmont Golden.
Výsledky soutěže jsou podloženy analýzou, kterou pro HN zpracovává agentura Scott & Rose. Ta v rámci parametrů, jež tvoří jednotlivá kritéria, vyhodnocuje tisíce datových vstupů. A to jak veřejně dostupných – například z publikovaných finančních výsledků peněžních ústavů –, tak těch, jež banky a pojišťovny agentuře samy poskytnou. Sběr dat probíhal mezi lednem a říjnem.
Analýza mapuje všech 12 retailových bank a dále 11 pojišťoven. Do soutěže nejsou zahrnuty finanční domy, které nedodaly žádné podklady, a nebylo je tak možné relevantně hodnotit. Projekt vznikl pod záštitou České národní banky, odborným partnerem je Česká asociace pojišťoven.
„Hodnocení neobsahuje žádné subjektivní posouzení panelu odborníků či odborné poroty. Díky rozsahu vstupních dat a množství sledovaných parametrů představuje soutěž komplexní a jedinečné srovnání bankovního a pojišťovacího trhu,“ říká Michal Mošnička, ředitel Scott & Rose.
Finanční domy jsou hodnoceny ze dvou hlavních pohledů – ekonomického a klientského. V ekonomickém kritériu hrají roli výkonnostní ukazatele, jako je návratnost vlastního kapitálu, nákladovost, tržní podíly (v úvěrech, depozitech či pojištění), solventnost či combined ratio (podíl vyplacených škod a provozních nákladů k vybranému pojistnému).
V druhém je rozhodující, jak rozsáhlé a kvalitní produkty a služby umí daný peněžní ústav svým klientům nabídnout. Zkoumají se bonusy a náklady související s vedením běžného účtu, vyspělost mobilních aplikací, celková míra digitalizace, výhodnost spoření, investic či úvěrů. U pojišťoven se hodnotí i výše pojistného anebo srozumitelnost smluvních podmínek.
Česká spořitelna zvítězila letos v hlavní kategorii již potřetí za sebou. A to hlavně díky nadprůměrným výsledkům nejen ve většině ekonomických kritérií – tržním podílu či růstu objemu poskytnutých úvěrů –, ale i v klientských parametrech. Na druhém místě skončila Raiffeisenbank a na třetím Komerční banka. Raiffeisenbank se stala také klientsky nejpřívětivější bankou.
„Ceny beru jako potvrzení, že směr, kterým ‚Spořku‘ měníme, dává smysl. Bankovnictví se bude měnit rychle, ale důvěra a schopnost dobře poradit zůstanou jeho základem,“ říká Tomáš Salomon, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.
Nejlepší bankou roku 2025 se stala Česká spořitelna. Z pojišťoven slavily prvenství Generali Česká pojišťovna a Allianz
Mezi pojišťovacími domy tentokráte zcela dominovala Generali Česká pojišťovna. První místo brala jak v životním (také potřetí za sebou), tak neživotním pojištění. K vítězství jí pomohly nadprůměrné výsledky v pěti ze šesti ekonomických parametrů. V klientské části hodnocení získala maximální počet bodů za rozsah nabízených produktů, klientské procesy a dostupnost služeb pro klienty. To jí dopomohlo k tomu, že se stala i klientsky nejpřívětivější životní pojišťovnou.
V „životku“ skončila celkově druhá Komerční pojišťovna následovaná Kooperativou. V „neživotku“ byla druhá Allianz a třetí ČSOB Pojišťovna.
„Všechna naše vítězství vnímáme především jako potvrzení, že se nám daří spojovat silné obchodní výsledky s kvalitní péčí o klienty. Důvěra je v pojišťovnictví klíčová a ukazuje se, že naše investice jdou správným směrem,“ říká Roman Juráš, předseda představenstva a generální ředitel Generali České pojišťovny.
Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovnou se stala Pillow. Firma byla nejlepší i v jedné z produktových kategorií, kterou bylo autopojištění. K tomu jí dopomohla především srozumitelnost pojištění, vyšší míra digitalizace a také cena. „Na trhu jsme od roku 2020, takže porazit zavedené pojišťovny ve dvou kategoriích je skvělý výsledek. Vyhráli jsme v tom, na čem nám nejvíc záleží – v klientském přístupu a kvalitě produktu,“ říká Jakub Strnad, šéf a spolumajitel Pillow pojišťovny.
V dalších produktových kategoriích, kterými jsou financování bydlení a inovace a kyberbezpečnost, zvítězila Komerční banka. Dopomohl jí k tomu výrazný nárůst v objemech a počtech u hypoték a také způsob, jakým se snaží klienty informovat o kybernetických hrozbách. Počinem roku v bankovnictví je pak první korunově zajištěná řada ETF bez měnového rizika do světových akcií pro české investory z dílny ČSOB (respektive Patria Finance). Počinem roku v pojišťovnictví se staly změny u životního pojištění Náš život ČSOB Pojišťovny.
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