Hospodářské noviny letos vyhlásí již poosmnácté vítěze soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna roku. Její součástí bude i tentokrát hlasování ve speciální kategorii Počin roku. Hledat se bude banka a pojišťovna, které vloni nebo letos spustily produkt, službu či projekt, jež jsou něčím výjimečné. Může jít ale například i o charitativní akci, různé druhy iniciativ, benefitní program pro zaměstnance nebo jinou aktivitu, která stojí za pozornost.
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