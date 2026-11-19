Ve čtvrtek 19. listopadu miliony lidí „onemocní“ nebo si vyberou dovolenou, aby si mohli naplno užít videohru. O půlnoci ze středy na čtvrtek Rockstar Games vydá Grand Theft Auto VI. Pokračování hry, jíž se dosud prodalo 235 milionů kopií, je nejočekávanější herní událostí celého roku.
Jen několik hodin před vydáním hry vyšly první recenze. Grand Theft Auto VI se díky nim stalo nejlépe hodnocenou hrou v historii, když vyrovnala skóre 99 bodů ze sta, které dosud držela pouze The Legend of Zelda: Ocarina of Time z roku 1998.
I když hráči GTA tvoří jen malou součást lidstva, jejich zájem ovlivňuje stovky milionů lidí a způsobuje jim drobné nepříjemnosti. Někteří internetoví operátoři se kvůli zájmu o stahování hry ještě před jejím vydáním museli potýkat s omezením rychlosti připojení pro část zákazníků.
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