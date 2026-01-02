Je jen jedna hra, o které se dá uvažovat jako o nejočekávanější pro rok 2026. Pokračování série Grand Theft Auto má nejvíce potenciálních fanoušků díky téměř čtvrtmiliardě prodaných kopií stále aktuální GTA V.
Nový díl měl přijít už koncem roku 2025, ale vývojáři ze studia Rockstar Games už oznámili druhý odklad až na 19. listopadu 2026. Ať už do té doby nový díl vyjde, nebo ne, následujících 12 měsíců se hráči nudit nebudou. A možná dojde i na něco nového od Warhorse Studios a CD Projektu.
Co se dočtete dál
- Na jaké hry se mohou fanoušci těšit v průběhu roku 2026.
- Kam se podívá pokračování nejúspěšnější závodní hry poslední dekády.
- Které dvě hry se mají dočkat zatím neoznámených novinek.
