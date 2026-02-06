Příběh kovářského synka, který se zapletl do hry králů na počátku 15. století, patří k nejúspěšnějším kulturním dílům moderní české historie. Herní sága Kingdom Come: Deliverance slaví rok od vydání druhého dílu a osm let od chvíle, kdy se hráči poprvé podívali do Stříbrné Skalice v prvním dílu z roku 2018.
Hráči už si koupili 15 milionů kopií her z české historie. Na první díl připadá více než 10 milionů prodejů, Kingdom Come: Deliverance 2 se blíží hranici pěti milionů kopií po jediném roce. Warhorse Studios ale ještě nekončí.
Co se dočtete dál
- Co nového Warhorse Studios chystají.
- Jak hra ovlivnila návštěvnost konkrétních historických památek.
- Jak značku Kingdom Come využívají k marketingu firmy mimo herní průmysl.
