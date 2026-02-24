Warhorse Studios se mění. Z nejvyššího vedení odešel zakladatel a jeden ze tří původních majitelů úspěšného českého herního studia Daniel Vávra. Na pozici kreativního ředitele ho nahradila dvojice Viktor Bocan a Prokop Jirsa. Daniel Vávra ale z Warhorse neodchází. Jeho novým projektem je příprava filmu zasazeného do prostředí herní série Kingdom Come: Deliverance.
Co se dočtete dál
- Jak se změní struktura vedení studia a kdo získá větší pravomoci.
- Jak úspěšná je herní značka Knigdom Come: Deliverance a kolik autorům vydělala.
- Jaké jsou plány Warhorse na další roky.
