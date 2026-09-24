Výsledek voleb, výroky politiků, rozhodnutí centrální banky, vítěz Oscarů nebo počasí. To je jen malý výčet toho, na co všechno mohou lidé sázet na Polymarketu, jedné z největších světových platforem pro predikční trhy. Newyorská firma si v posledních letech získala popularitu hlavně ve Spojených státech a teď chce prorazit i v Evropě. Místní regulátory přesvědčuje, že její byznys má spadat pod pravidla finančních trhů, a ne pod zákony o hazardu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak chce Polymarket přesvědčit evropské regulátory.
  • Proč se odvolává na zkušenost ze Spojených států.
  • Jaká rizika vidí v predikčních trzích evropské úřady.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.