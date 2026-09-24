Výsledek voleb, výroky politiků, rozhodnutí centrální banky, vítěz Oscarů nebo počasí. To je jen malý výčet toho, na co všechno mohou lidé sázet na Polymarketu, jedné z největších světových platforem pro predikční trhy. Newyorská firma si v posledních letech získala popularitu hlavně ve Spojených státech a teď chce prorazit i v Evropě. Místní regulátory přesvědčuje, že její byznys má spadat pod pravidla finančních trhů, a ne pod zákony o hazardu.
Co se dočtete dál
- Jak chce Polymarket přesvědčit evropské regulátory.
- Proč se odvolává na zkušenost ze Spojených států.
- Jaká rizika vidí v predikčních trzích evropské úřady.