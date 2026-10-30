V Česku hlídá úniky na DPH už deset let systém kontrolního hlášení. Státy EU ale postupně přecházejí na účinnější metodu – elektronickou fakturaci, kdy podnikatelé posílají finanční správě digitální faktury ve stejném okamžiku jako svému odběrateli.

Jak zjistily HN, ministerstvo financí spolu s finanční správou začalo s myšlenkou zavedení e-fakturace na interní schůzce seznamovat podnikatele. Stát by se díky tomu nově dozvěděl o daňové povinnosti podstatně dříve než dnes. A navíc by měl i informaci, s čím firmy obchodují a za kolik. Česku přitom podle posledních dostupných údajů utíká na DPH přes 50 miliard korun ročně.

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Co se dočtete dál

  • Jaká nová digitální povinnost by mohla nahradit dosavadní kontrolní hlášení DPH.
  • Co za varianty je ve hře a kdo je bude platit.
  • Jak má e-fakturace snížit daňové úniky.
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