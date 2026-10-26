Více než pět milionů zaměstnanců v Česku každoročně uplatňuje daňové úlevy, ať už takzvaně na děti, hypotéky nebo třeba penzijní spoření. Celkem jde pravidelně o více než 200 miliard korun. Háček je v tom, že úřady byly v tomto směru dosud slepé. Detaily o čerpaných zvýhodněních totiž zůstávaly v rukou mzdových účtáren jednotlivých firem a případné neoprávněně uplatňované úlevy mohly vyjít najevo jen při cílené kontrole finančního úřadu v dané společnosti. Od Nového roku se ale státu podle zjištění HN otevře cesta, jak se k cenným informacím o odpočtech dostat plošně a online.

jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele (JMHZ), které začalo fungovat od letošního dubna, se podrobné údaje o mzdách a jejich zdanění scházejí centrálně a půjdou snadno zkontrolovat. Co čeká zaměstnance, který nesprávně nahlásil slevu na děti, na manželku nebo na penzijko

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Co se dočtete dál

  • Co hrozí poplatníkům, kteří si uplatňují některé daňové úlevy vícekrát.
  • Jak bude fungovat „přátelské“ varování pro firmy a kdo škodu zaplatí.
  • Jak se dnes na daňových slevách podvádí.
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