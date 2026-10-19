Dřívějších 25 formulářů, které zaměstnavatelé museli povinně a pravidelně posílat různým úřadům, nahradil letos na jaře jeden jediný. Má jít o úlevu pro firmy od administrativy, ale realita za očekáváním zatím pokulhává. Takzvané jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) funguje od dubna a pravidelně ho zasílá téměř 400 tisíc společností. Jejich účetní se sice naučili novým IT systémem proplouvat, z analýzy HN ale vyplývá, že pro ně stále představuje především zátěž.

S jakými potížemi se tedy uživatelé potýkají a jaké sankce mohou už brzy za porušení povinností očekávat? A dokáže stát vůbec enormní množství dat o zaměstnancích využít? HN popisují, jak se po půl roce fungování nový systém jednotného hlášení osvědčil a jaké má další vyhlídky. Stát už totiž připravil jeho další úpravy pro rok 2027. 

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Co se dočtete dál

  • Jak systém jednotného měsíčního hlášení půl roku od spuštění funguje.
  • Proč se data z JMHZ nedají plně využít.
  • Jaké další údaje budou muset firmy hlásit od příštího roku.
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