Jedna z větších a zároveň nejviditelnějších personálních agentur v Česku řešila v posledních měsících vážný problém. Společnosti Ty-brigády, která působila pod známou brigádnickou digitální platformu Tymbe, skončila na jaře letošního roku tříletá licence a novou agentura nezískala, protože nedokázala nesplnila podmínku bezdlužnosti.
Brněnská firma podnikatele Michala Haráska, který se před dvěma lety objevil třeba v populárním žebříčku mladých byznysmenů magazínu Forbes 30 pod 30, teď navíc čelí kontrole inspektorátu práce a někteří klienti z řad velkých společností se od ní začínají odvracet. Harásek se aktuálně rozhodl z agenturního zaměstnávání vycouvat.
Co se dočtete dál
- Jakým problémům čelí zakladatel digitální platformy Tymbe.
- Jak fungují ready made agentury práce.
- Proč se Harásek z byznysu agenturního zaměstnávání stahuje.
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