Práce načerno nebo prostřednictvím zastřených agenturních zaměstnanců připravuje stát podle některých odhadů až o 70 miliard korun ročně. Finanční správa proto v uplynulém roce odhalená podvodná schémata detailně analyzovala a vyvinula speciální nástroj, který z dostupných dat vyfiltruje podezřelé firmy. 

Výsledkem má být zcela nová iniciativa, kterou chce ministerstvo financí spolu s resortem práce a sociálních věcí spustit ještě v únoru. Finanční správa ji označuje jako Kobru proti nelegální práci. Odkazuje tím na takzvanou Daňovou kobru, která funguje od roku 2014, kdy ANO poprvé vstoupilo do vlády a šéf hnutí Andrej Babiš byl ministrem financí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak finanční správa odhalí podezřelé dodavatele pracovní síly.
  • Jak bude pracovat Kobra proti nelegální práci a kdy začne fungovat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.