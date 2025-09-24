Při kontrole nelegálního zaměstnání se to děje běžně – inspektor zjistí, že firma nenahlásila úřadu práce nástup svého zaměstnance – cizince. Jenže zaměstnavatel nabídne zcela legální zdůvodnění – tvrdí, že dotyčný je na pracovišti první den, a tak má až do půlnoci čas. I když mají inspektoři podezření, že dotyčný ve firmě už nějakou dobu pracuje načerno, jsou bezmocní.
Jenže už příští týden, od 1. října, tahle výmluva fungovat přestane. Za předem nenahlášeného cizince hrozí zaměstnavateli až třímilionová pokuta. Stát tím chce odradit firmy od nelegálního zaměstnávání, na němž mu utíká podle některých odhadů až 70 miliard korun ročně.
HN zjišťovaly, jak jsou firmy připravené. A z jejich odpovědí vyplývá, že řada podniků o blížící se změně vůbec nic neví.
Co se dočtete dál
- Jak se změní zaměstnávání cizinců od 1. října.
- Jak má změna pomoci proti nelegálnímu zaměstnávání.
- Jaké je o novince povědomí mezi zaměstnavateli.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.