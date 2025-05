Po evidenci pracovních dohod čeká zřejmě zaměstnavatele další nová velká povinnost. Každého nového zaměstnance či takzvaného dohodáře budou muset podle zjištění HN nahlásit na sociálce ještě předtím, než nastoupí do práce. Stát si od toho slibuje zúžení prostoru pro nelegální zaměstnávání. Zatím stačí nahlásit pracovníky zpětně.

To v praxi umožňuje nepoctivým firmám jednoduchou fintu. Když inspektor práce přijde na kontrolu do předem vytipované podezřelé společnosti a vyžádá si pracovní smlouvy, dozví se často jen to, že přítomní pracovníci právě ten den nastoupili. Stačí na předem připravené bianko dohody před jejich předložením nenápadně připsat aktuální datum. Na nahlášení nových lidí na sociálku pak má zaměstnavatel lhůtu osmi dní. Kontrolor tak musí konstatovat, že vše je legální, a zaměstnávání načerno není prokázáno.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč se má zpřísnit nahlašování zaměstnanců?

Jak má návrh zabránit nelegálnímu zaměstnávání?

Jak se k němu staví firmy?