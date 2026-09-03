Čtvrtletí co čtvrtletí přinášejí statistici údaje o tom, že Čechům roste výplata opravdu rychle. Od loňského jara meziroční růst neklesl pod sedm procent, přičemž během prvních tří letošních měsíců to bylo dokonce víc než osm procent. Protože zdražování je poslední tři roky mírné a inflace se drží poblíž dvouprocentního inflačního cíle národní banky, odráží se to i v lepšící se kupní síle českých mezd. Tempo to bylo tak vysoké, že se z bankovní rady ČNB opakovaně ozývaly obavy. Když výplaty utíkají produktivitě, je to tradičně brané jako proinflační riziko.
Jenže skutečný růst mezd nebyl tak rychlý kvůli tomu, že příliv dat ke statistikům komplikuje stále ne zcela funkční systém Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Rozdíl je tak velký, že to mění pohled na proinflační rizika.
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- Z jakého důvodu není zvyšování mezd tak rychlé, jak se dosud uvádělo.
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