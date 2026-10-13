Na konci daňového období musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která není přihlášena k paušální dani, odevzdat nejen daňové přiznání, ale také dva další formuláře s názvem „přehled o příjmech a výdajích“.  Jeden pro svou zdravotní pojišťovnu a druhý pro sociální správu. Je to nepřehledné a část živnostníků každý rok na některý z formulářů zapomene. Ministerstvo financí nyní i proto diskutuje o tom, jak dokumenty spojit do jednoho. Půjde o další krok k jednotnému inkasnímu místu (JIM), tedy sjednocení výběru daní a pojistného na jednom místě.

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Co se dočtete dál

  • Jak chce stát sloučením tří formulářů zjednodušit život 1,2 milionu OSVČ.
  • Jaké překážky bude potřeba překonat.
  • Jak více než sto tisíc živnostníků chybuje při odevzdávání přehledů pro úřady a co jim za to hrozí.
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