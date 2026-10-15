Poradenská skupina RSM pokračuje v expanzi na česko-slovenském trhu, během roku a půl kupuje čtvrtou konkurenční firmu. Po společnostech zaměřujících se na audit či docházkové systémy nyní získává stoprocentní podíl ve společnosti, která provozuje největší český portál na zpracování daňového přiznání. Transakci HN potvrdila řídící partnerka RSM pro Českou republiku a Slovensko Monika Marečková.
RSM za nezveřejněnou částku kupuje firmu NeoTax, která provozuje weby OnlinePřiznání.cz a OnlinePriznanie.sk. Jejích služeb každoročně využívá přes 30 tisíc lidí. Za rok 2025 vykázala obrat kolem 37 milionů korun a čistý zisk 5,7 milionu korun.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace