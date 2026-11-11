Jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač investoval v posledních osmi letech ve světě desítky miliard korun. Pod jeho globální jízdou, která se rozpíná od australského uhlí přes texaskou ropu až po ocelárny v Británii, je podepsaný muž, který v minulosti určoval deset let strategii polostátního obra ČEZ. Alan Svoboda v obsáhlém rozhovoru pro HN popisuje priority pro druhou pětiletku Tykačovy mezinárodní skupiny Sev.en Global Investments, kterou osmý rok řídí. Hovoří o zájmu o evropské rafinerie, soudní bitvě v Austrálii i chystaném rozkročení do krátkodobějších oportunistických akvizic.
Co se dočtete dál
- Jaké zadání má Sev.en Global Investments od Tykače.
- O čem bude druhá pětiletka firmy.
- Proč si věří v záchraně britského ocelářství.
- Jaké nové obory firma zvažuje.
- Jak se firma prosazuje v ropném byznysu v Texasu.
- O co se soudí v Austrálii.
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