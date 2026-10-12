Skupina Sev.en Global Investments miliardáře Pavla Tykače loni investovala do dvou hutí ve Velké Británii a v Norsku, které ocel vyrábí ze šrotu v elektrických pecích. Pro jejich řízení pak získala zkušeného ocelářského manažera Libora Černého, jenž dlouhé roky působil v ostravské huti, kde se ocel tradičně vyráběla ve vysoké peci za pomoci uhlí a koksu.
Ředitel ocelářské divize v rozhovoru pro HN potvrdil, že snaha o expanzi na britském trhu trvá. Sev.en má podle Černého zájem jak o British Steel, tak o jeden z podniků z ocelářské skupiny Sandžíva Gupty, která je ve Velké Británii v insolvenci. Naopak akviziční ocelářské příležitosti v Česku, které by dávaly strategický a ekonomický smysl, nyní nevidí.
Vaše ocelárny ve Velké Británii a Norsku se specializují na betonářskou ocel pro stavebnictví. Jak je na tom evropský trh s dlouhými výrobky?
Oproti loňsku se situace začíná zlepšovat. Na konci roku 2025 využívaly evropské hutě podle Euroferu přibližně 65 procent svých kapacit, což je velmi nízká úroveň. K oživení podle mě přispělo i zpřísnění ochranných opatření proti dovozu oceli do Evropské unie (safeguards), byť mělo přijít daleko dříve. Ve Skandinávii už vidíme návrat poptávky. Budují se železnice, silnice i energetická infrastruktura, začíná i rezidenční výstavba a naše výroba v Norsku dnes běží na více než 80 procent kapacity.
Co se dočtete dál
- Jak fungují hutní provozy skupiny Sev.en, které v roce 2025 koupila.
- Jaké jsou ocelářské plány Sev.en ve Velké Británii.
- Jaké jsou výhody elektrické pece. A proč Černý její řízení považuje za zajímavější.
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