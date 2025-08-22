Pro české ocelářství je britsko-indický podnikatel Sandžív Gupta minulostí, po níž zbyla vytunelovaná huť v Ostravě a miliardové dluhy. Jiné to dosud bylo ve Velké Británii, kde Guptův ocelářský příběh začal. A kde se jeho Liberty Steel v roce 2017 stala třetím největším výrobcem oceli, když od indické Tata Steel za 100 milionů liber (asi 2,8 miliardy korun) koupila huť v Rotherhamu ve střední Anglii.
Tato huť, k níž patří ještě pobočný závod v nedalekém Stocksbridge, funguje pod názvem Speciality Steels UK. Od loňského července nic nevyrábí a má dluhy přes 600 milionů liber (více než 17 miliard korun). Na jejím účtu je nyní pouhých 600 tisíc liber. Přesto není hutní podnik, jehož výrobní kapacita je tři miliony tun oceli ročně, bez šancí na přežití. Spíše naopak.
Co se dočtete dál
- Proč je pro Guptu ztráta huti v Rotherhamu problém.
- Jaký je stav huti a kolik dluží.
- Které hutě Gupta v poslední době ztratil.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.