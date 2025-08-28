Pro české oceláře jsou poslední roky tvrdým zápasem o přežití. Za pouhých pět let se výroba oceli v Česku snížila o polovinu – na loňských 2,4 miliony tun. A to především kvůli krachu druhé největší huti Liberty Ostrava, jež od prosince 2023 prakticky nic nevyráběla. Vedle nižší produkce ale tuzemským hutím klesá i jejich ziskovost. Zároveň musí oceláři kvůli snižování emisí investovat miliardy do modernizace výroby, jejichž rychlá návratnost je nereálná.
Co se dočtete dál
- Jaký je pohled Čechů na podporu ocelářství podle výzkumu STEM/MARK.
- Jakou podporu od státu potřebují oceláři, aby mohli modernizovat výrobu.
