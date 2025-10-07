Evropská komise zpřísňuje podmínky pro dovoz oceli do Evropské unie. I když to vypadá, že nová opatření jsou zaměřena především na Čínu, která zaplavuje svět levnou ocelí vyráběnou s výraznou státní podporou, více tohoto materiálu mířilo do EU v první polovině letošního roku z Turecka a Jižní Koreje. Čína je v dovozu do unie až na třetím místě.
EU loni dovezla 28 milionů tun oceli, čtvrtinu objemu, který se v unii prodá. Zároveň evropští oceláři loni oznámili propouštění 18 tisíc lidí s tím, že bez státní podpory je ohroženo na 300 tisíc pracovních míst.
Co se dočtete dál
- Co chce příští rok zavést EU.
- Čeho se bojí autoprůmysl.
- Co dalšího chystá Evropská komise pro průmysl v energetice.
