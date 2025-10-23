Cílem Green Dealu bylo vytvořit inovativní a konkurenceschopnou ekonomiku, která bude emisně neutrální a zpomalí globální oteplování. Tím bude dosaženo zachování našeho ekosystému v takové podobě, v jaké ho známe. Základní premisa tohoto plánu byla levná zelená energie, která bude levnější než energie z emisních zdrojů.

Nesmíme ale vnímat Green Deal jako dogma. Je to dnes spíše experiment. Který ovšem nevychází podle plánu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký dopad má levná zelená energie na konkurenceschopnost evropského průmyslu.
  • Jak emisní povolenky a další regulační náklady ovlivňují výrobu oceli a její přesun mimo EU.
  • Které konkrétní sektory a výrobní řetězce z EU mizí a proč.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.