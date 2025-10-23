Cílem Green Dealu bylo vytvořit inovativní a konkurenceschopnou ekonomiku, která bude emisně neutrální a zpomalí globální oteplování. Tím bude dosaženo zachování našeho ekosystému v takové podobě, v jaké ho známe. Základní premisa tohoto plánu byla levná zelená energie, která bude levnější než energie z emisních zdrojů.
Nesmíme ale vnímat Green Deal jako dogma. Je to dnes spíše experiment. Který ovšem nevychází podle plánu.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad má levná zelená energie na konkurenceschopnost evropského průmyslu.
- Jak emisní povolenky a další regulační náklady ovlivňují výrobu oceli a její přesun mimo EU.
- Které konkrétní sektory a výrobní řetězce z EU mizí a proč.
