V EU máme energie tři- až pětkrát dražší než jinde ve světě. Řešení zde jsou, jen se do nich nikomu moc nechce. Jsou to ceny povolenek, se kterými se obchoduje a jejichž cena stále roste. Pokud nedojde k jejich zastropování na rozumnou úroveň a neomezí se obchodování s nimi, může se cena energií ještě zvýšit. Jenomže cena energií je jen jedna z problémových položek v ceně výrobků. Další jsou náklady na dekarbonizaci, ke které jsou podniky nuceny evropskou legislativou. Firmám ty investice nedávají žádný ekonomický smysl. Těmito investicemi se sníží uhlíková stopa, což je určitě dobře, ale firmy uvažují jako obchodníci. Každá investice musí být návratná, a pokud máte investovat stovky milionů eur do dekarbonizace, musíte vědět, zda a kdy se vám ta investice vrátí. A pokud je návratnost stovky let, přičemž životnost technologie je jen desítky let, mají majitelé firem oprávněné pochybnosti o logice takové investice.