Za posledních pět let se výroba oceli v Česku snížila o polovinu. Loňská produkce 2,4 milionu tun tyčí, drátů, kolejnic, plechů či trubek je podle statistik Ocelářské unie nejnižší číslo v historii. Na velký obrat to zatím při přetlaku produkce v Číně a zavedení cel zdražujících vývoz do USA nevypadá. Ambicí tuzemských ocelářských podniků v čele s Třineckými železárnami (hlavní část Moravia Steel) je tak hlavně nepropadnout se ještě víc. První měsíce letošního roku zatím žádnou změnu nenaznačují.

Co se dočtete dál Kolik oceli se v Česku loni vyrobilo.

Jaký je výhled pro rok 2025 u Třineckých železáren a Vítkovice Steel.

Jaké jsou hlavní příčiny problémů výrobců podle Ocelářské unie.