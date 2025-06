Ocelovými koly z Bohumína jsou osazeny soupravy, které vozí lidi v newyorském metru nebo na čínských tratích, mají je i evropské tramvaje. Bonatrans, největší výrobce železničních dvojkolí v Evropě, dodává do desítek zemí a ročně investuje stovky milionů do automatizace i vývoje. Firmě, kterou vlastní jedna z nejbohatších Češek Jitka Cechlová Komárková, se podařilo úspěšně projít covidem i energetickou krizí. Teď ale čelí chaosu, který do Evropy proudí přes Atlantik. „Trumpova rozhodnutí mě překvapují každý den. Znovu a znovu,“ říká CEO firmy Jakub Weimann.

Americký prezident Donald Trump na začátku června zavedl 50procentní cla na dovoz oceli a hliníku. Překvapují vás ještě rozhodnutí přicházející z Bílého domu?

Každý den. Pořád znovu a znovu. Nejistota, kterou tyto často se měnící kroky přinášejí, je pro byznys velmi nepříjemná.

Jak důležitý je pro Bonatrans americký trh?

Velmi. V USA dnes dosahujeme tržeb okolo půl miliardy korun ročně. Bonatrans je největším dodavatelem kolového materiálu pro tamní městské dopravní podniky – New York, Chicago, Washington nebo Los Angeles. Spolupracujeme také s výrobci vlaků pro osobní dopravu. Amerika patří mezi našich pět klíčových trhů.

Jak se vás zatím dotkla celní válka, kterou Donald Trump rozpoutal na jaře?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak Bonatrans zvládl pandemii a energetickou krizi.

Proč se firma stáhla z Indie.

Proč je evropské ocelářství klíčové pro přežití celého průmyslu.

Jaké příležitosti vidí Bonatrans v poválečné obnově Ukrajiny.