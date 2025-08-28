Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava Šimon Peták ve středu vypověděl kolektivní smlouvu platnou pro zaměstnance do konce roku 2026. Chce aktualizovat její podmínky, protože neodpovídají současným možnostem firmy. Lhůta výpovědi je šest měsíců. ČTK to řekl správcův mluvčí Michal Štefl. Na výpověď upozornil Radiožurnál. Předseda základní organizace OS Kovo Liberty ČR Petr Slanina ČTK řekl, že odbory výpovědi nerozumí a řeší, jak se situací naložit.
„Důvodem výpovědi kolektivní smlouvy je nutnost aktualizace stávajících podmínek, které neodpovídají současným ekonomickým a provozním možnostem společnosti. Zejména se jedná o délku odstupného. Výše odstupného totiž u dlouhodobě zaměstnaných zaměstnanců může dosáhnout až jedenáctinásobku jejich průměrného výdělku,“ uvedl Štefl. Odstupné v Liberty se skládá ze zákonné složky a z dalšího odstupného poskytovaného podle kolektivní smlouvy nad rámec zákona.
Pecina může koupit zkrachovalou huť Liberty Ostrava, soud schválil návrh insolvenčního správce
„Naším cílem je zajistit zejména prostředky k navýšení rozpočtu na odměny pro aktivní zaměstnance. Proto je nutné nastavit nový rámec, který bude dlouhodobě udržitelný a navýšení odměn umožní,“ uvedl Štefl.
Petákův tým podle něj aktuálně pracuje na parametrech nové kolektivní smlouvy. „Budeme o nich jednat se zástupci odborových organizací s cílem dosáhnout realistických podmínek nové smlouvy, které budou odpovídat potřebám obou stran. Věříme, že k dohodě dojde v nadcházejících měsících,“ uvedl Štefl.
Odbory jednají s právníkem
Kolektivní smlouva ve slezské huti platí do konce roku 2026. Slanina řekl, že její mzdová část je ale de facto platná jen do konce srpna a výpověď kolektivní smlouvy nechal správce odborům předat právě během vyjednávání o mzdovém dodatku.
„Nezdůvodnil nám to v podstatě nijak, jenom nám řekl, že momentální stav neodpovídá situaci, což nám řekl v podstatě chvíli před převzetím podniku jiným majitelem. Nerozumíme tomu. Momentálně vůbec nevíme, jaký bude jeho následující krok. Jednáme s odborovým právníkem, jak s tímto vlastně naložit,“ řekl odborový předák.
Je podle něj záhadou, proč k výpovědi Peták přistoupil právě teď. „Celou dobu nám tvrdil, že nemůže zasahovat do kolektivní smlouvy, do věcí, které budou jakoby až po převzetí novým majitelem, a teď to najednou udělal. A je to v době, kdy už nový nabyvatel v podstatě má dohodnutou cenu za stávajících podmínek kolektivní smlouvy. Takže proč ji vypověděl on a nenechal to až na novém vlastníkovi? To je záhada. Vůbec tomu nerozumím,“ řekl Slanina.
Liberty Ostrava, patřící Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance, vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu.
Tento týden insolvenční soud schválil správcův návrh na prodej huti firmám patřícím někdejšímu ministrovi vnitra Martinu Pecinovi. Jiný zájemce o koupi huti nebyl. Pecinovy společnosti za celý závod nabídly 3,01 miliardy korun. Návrh už v červenci schválil věřitelský výbor a zajištění věřitelé huti. Štefl tehdy řekl, že na nového majitele by podnik mohl být převedený na podzim.
V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. V huti nyní pracuje okolo 2300 lidí, před rokem měla firma šest tisíc zaměstnanců.
