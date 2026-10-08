Rozsáhlé pozemky ve Vršovicích, na kterých trénují a závodí sportovci pod hlavičkou Slavia Praha, léta patří do kategorie zanedbaných, zároveň však skýtají značný rozvojový potenciál. Teď se rýsuje možnost, která by minimálně jejímu východnímu areálu dala nový impulz. Výsledkem by pak měla být zbrusu nová hokejová aréna.
Spolu s blížící se valnou hromadou SK Slavia Praha se začalo horečně jednat, co bude s majetkem jednoho z největších sportovních spolků u nás. Ten sice kontroluje rozlehlé sportoviště, ohraničené z jedné strany železničním koridorem a z druhé ulicemi Vladivostocká a Na Hroudě, zároveň ale bojuje s dluhy přes 200 milionů korun. Už příští rok navíc bude muset splatit úvěr, který jim poskytl majitel fotbalové Slavie, miliardář Pavel Tykač.
Co se dočtete dál
- Co bude řešit valná hromada spolu SK Slavia Praha.
- O jaké majetkové posuny se hraje.
- Kdo by mohl stavět nový hokejový stadion.
- Jak to souvisí se spory Tvrdíka s bývalým šéfem spolku.
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