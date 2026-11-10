Společnost Veolia podepsala smlouvu o prodeji dceřiné firmy Recovera Využití zdrojů. Kupujícím je podnikatelská skupina CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada. S odkazem na mediální zástupkyni skupiny Veolia Petru Losertovou to v úterý uvedl Ekonomický deník. Na podnikání firmy Recovera, která působí v oboru nakládání s odpady, se podle deníku nic nemění. Prodej musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Společnost Recovera, která zaměstnává 1100 lidí, se zaměřuje na svoz průmyslových a komunálních odpadů, výkup a zpracování druhotných surovin, sanační práce či odstraňování ekologických zátěží. Postavila tři závody na výrobu tuhého alternativního paliva, což jsou vytříděné odpady určené k energetickému využití v teplárnách. Čtvrtý závod je podle loňské výroční zprávy ve výstavbě, uvedl deník.
Tržby firmy Recovera za rok 2025 meziročně mírně vzrostly na 2,8 miliardy korun. Loňské hospodaření skončilo se ziskem 41 milionů korun. Dříve na českém trhu působila pod názvy SITA CZ a Suez CZ. Veolia Česká republika je přímým vlastníkem Recovery od počátku letošního roku.
Strnad starší pronikl k Baltu. CE Industries bude mít podíl na provozu polských přístavů v Gdyni a Svinoústí
Francouzský koncern Veolia loni v listopadu oznámil záměr odprodat vybraná aktiva v hodnotě přesahující dvě miliardy eur (48,67 miliardy korun). Prodeje se mají uskutečnit postupně do poloviny roku 2028. Prodej se týká například správy budov a zařízení ve Francii, průmyslového čištění v Belgii, recyklace olejů v Evropě, recyklačních firem v Nizozemsku a Jižní Koreji či menšinového podílu v britské společnosti ERF. Ve zprávě z minulého týdne Veolia zmínila, a to bez dalších podrobností, také prodej aktivit v oblasti nakládání s pevným odpadem v Česku, informoval deník.
Holding CE Industry podniká v železničním strojírenství, energetice, recyklaci odpadů, potravinářství a drogerii. Skupina měla podle konsolidované účetní závěrky předloni čistý obrat 9,4 miliardy korun a hospodaření zakončila se ziskem 210 milionů korun.
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